Eutin

Auch Ostholstein verhängt Stallpflicht wegen Geflügelpest

07.12.2021, 15:43 Uhr | dpa

Auch im Kreis Ostholstein gilt ab sofort eine Stallpflicht für Geflügel. Bei einem verendeten Wildvogel sei der Erreger der Geflügelpest (H5N1) nachgewiesen worden, teilte der Kreis mit. Um die Übertragung der Tierseuche auf Nutzgeflügelbestände zu verhindern, gelten jetzt für Geflügelhaltungen strenge Hygieneauflagen.

So dürfen Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel gemäß Allgemeinverfügung des Kreises nur noch in geschlossenen Ställen oder in gesicherten Außengehegen gehalten werden. Zuvor hatte der NDR auf seiner Internetseite darüber berichtet.

Im Kreis Pinneberg dagegen werden die Schutzbestimmungen gelockert. Die Überwachungszone von zehn Kilometern rund um den Ausbruchsort der Geflügelpest in Bevern im Kreis Pinneberg werde am Mittwoch aufgehoben, teilte der Kreis am Dienstag mit. Eier und Fleisch von im Stall gehaltenen Tieren auf dieser Zone dürften wieder genutzt und verkauft werden. Die Stallpflicht bleibe jedoch weiter bestehen, heißt es in der Verfügung des Kreises.

Das Land Schleswig-Holstein hatte wegen der Ausbreitung der Geflügelpest bereits Ende November landesweit die Hygieneauflagen für alle gewerblichen und privaten Geflügelhalter verschärft. Bisher ist die Geflügelpest nach Angaben des Landes in mindestens neun Kreisen nachgewiesen worden.