Grüne erwarten große Mehrheit für Koalitionsvertrag

10.12.2021, 10:00 Uhr | dpa

Der Landesvorstand der Berliner Grünen rechnet mit einer klaren Entscheidung für den Koalitionsvertrag mit SPD und Linke. Die Parteibasis stimmt am Sonntag bei einer weitgehend digitalen Landesdelegiertenkonferenz (LDK) darüber ab. "Wir gehen mit einem guten Gefühl in diese LDK und hoffen auf breite Zustimmung", sagte Landesvorsitzende Nina Stahr am Freitag. Der Koalitionsvertrag sei eine gute Basis für eine ökosoziale Politik für Berlin. "Die bisherigen sehr positiven Rückmeldungen aus der Partei bestätigen uns in unserer Einschätzung."

Die Berliner SPD-Basis hat bereits am vergangenen Sonntag bei einem Parteitag mit 91,5 Prozent der Delegierten für den Koalitionsvertrag gestimmt. Die Linke hat einen zweiwöchigen Mitgliederentscheid gestartet, der am 17. Dezember abgeschlossen sein soll. Gibt es bei allen drei Parteien ein Ja zur Koalitionsvereinbarung, soll das Dreierbündnis, das seit 2016 in Berlin regiert, für weitere fünf Jahre fortgesetzt werden.

Bei den Grünen steht am Sonntag auch ein Wechsel an der Spitze des Landesverbands an: Die bisherigen Vorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf sind in den Bundestag beziehungsweise ins Abgeordnetenhaus eingezogen und müssen ihr Amt laut Satzung abgeben.

Für die beiden Spitzenposten gibt es drei Bewerbungen: Anja Engelmohr, studierte Politologin, ist seit 2016 Beisitzerin im Landesvorstand und war in der Fachgruppe für Energie und Klimaschutz an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Philmon Ghirmai, promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner Abgeordnetenhaus, ist seit 2018 Vorsitzender im Kreisverband Neukölln. Susanne Mertens, ausgebildete Bankkauffrau und studierte Betriebswirtin, ist Fraktionsvorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf. Zum Duo an der Spitze des Landesverbands muss mindestens eine Frau gehören.