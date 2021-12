Saarbrücken

Testpflicht: Saarland beschließt Ausnahmen für Geboosterte

10.12.2021, 10:04 Uhr | dpa

Ein Nachweis über eine dritte Impfung ersetzt im Saarland ab diesem Samstag (11. Dezember) einen Test bei 2G-plus-Regelungen. Das gab die Landesregierung am Freitag bekannt. Geboosterte sind damit wie in Rheinland-Pfalz künftig von der Testpflicht ausgenommen. Wer zwei Mal geimpft oder genesen sei, müsse bei 2G plus weiter zusätzlich einen Testnachweis vorzeigen, teilte die Landesregierung mit.

"Die Corona-Pandemie hat uns leider immer noch fest im Griff", erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Wer sich impfen und boostern lasse, trage entscheidend dazu bei, der Corona-Pandemie die Stirn zu bieten. Dies sei angesichts der neuen Variante Omikron jetzt noch entscheidender.

Die bisherige 2G-plus-Regelung schreibt für viele Innenbereiche vor, dass nur Geimpfte und Genesene Zugang haben, diese aber zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Dies gilt etwa in Gastronomie, Hotels, Schwimmbädern, Fitnessstudios, bei Friseur und Kosmetik, aber auch Theater-, Kino- oder Museumsbesuch.