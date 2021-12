Neumünster

Monika Heinold führt Liste der Grünen zur Landtagswahl an

11.12.2021, 10:31 Uhr | dpa

Die schleswig-holsteinischen Grünen haben Finanzministerin Monika Heinold auf Platz eins ihrer Liste für die Landtagswahl im kommenden Mai gewählt. Die 62-Jährige erhielt bei einem Landesparteitag am Sonnabend in Neumünster 117 Stimmen. Es gab 5 Neinstimmen und 4 Enthaltungen. Heinold sagte, sie setze auf Sieg. "Diesmal wollen wir stärkste Kraft werden. Das ist ein ehrgeiziges Ziel." Sie wolle Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein werden und Klimaschutz zur Chefsache machen.

Da die Delegierten wegen der angespannten Coronalage die Veranstaltung von zu Hause aus per Video verfolgen, muss ein Präsenzparteitag rechtzeitig im nächsten Jahr die Liste noch einmal beschließen, damit sie den Anforderungen des Wahlgesetzes genügt.