Offenbach am Main

Ende mit Schnee: Temperatur steigt durch subtropische Luft

11.12.2021, 13:55 Uhr | dpa

Hunderte von Ausflüglern haben am Samstag rund um den Feldberg im Taunus eine der vorerst letzten Möglichkeiten für einen Schneespaziergang genutzt. Ein Verkehrschaos blieb nach Angaben der Polizei in Wiesbaden aus. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, lagen am Morgen auf dem 879 Meter hohen Berg rund 14 Zentimeter Schnee. Von der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön wurden sogar 19 Zentimeter gemeldet.

Die weiße Pracht schmilzt den Angaben zufolge in den kommenden Tagen jedoch rasch ab. Denn von Sonntag an lässt ein Hochdruckgebiet über Südfrankreich und Spanien subtropische Luft nach Hessen strömen. Am Montag werden laut DWD Höchsttemperaturen von milden neun Grad erwartet. Selbst nachts sinken die Werte nicht mehr unter den Gefrierpunkt.

Weil es bis Mittwoch immer wieder Regen und Sprühregen gibt, der auf dem noch immer kalten Boden frieren kann, kann es trotz des Temperaturanstiegs weiter zu glatten Straßen kommen.