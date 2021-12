Bad Vilbel

Yvonne Catterfeld braucht den regelmäßigen Rückzug

12.12.2021, 12:07 Uhr | dpa

Der Sängerin Yvonne Catterfeld sind Momente des Rückzugs abseits der Bühne wichtig. "Ich hatte nie dieses Einsamkeitsgefühl nach der Bühne", sagte sie in einem am Sonntag gesendeten Interview des privaten hessischen Radiosenders Hit Radio FFH. "Ich brauchte immer wieder den Rückzug, meinen Sohn, meine Familie, mein Zuhause." Viele Künstler identifizierten sich so sehr mit ihrem Status, dass sie, wenn das wegfalle, nicht mehr wüssten, wer sie seien, sagte die aus Erfurt stammende 42-Jährige. "Das kann gefährlich werden."

Sie selbst habe sich stark verändert. Eigentlich sei sie viel zu zurückhaltend für die Bühne. "Aber gleichzeitig zieht es mich immer wieder hin." Früher habe sie sich mit ihrer Selbstkritik oft im Weg gestanden, sagte Catterfeld dem Sender. "Es gab lange Phasen, wo ich mich gequält habe, dass es leicht aussah, hatte schlaflose Nächte." Irgendwann habe sie darauf keine Lust mehr gehabt. "Ich will Spaß haben, locker sein, mehr Leichtigkeit."