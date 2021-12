Fürth

Fürth mit Burchert im Tor - Awoniyi bei Union auf der Bank

12.12.2021, 15:42 Uhr | dpa

Der abgeschlagene Tabellenletzte SpVgg Greuther Fürth strebt mit Rückkehrer Sascha Burchert im Tor den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Der ehemalige Herthaner kommt am Sonntag im Geister-Heimspiel des Aufsteigers gegen Union Berlin für den schwer am Knie verletzten Marius Funk zum Einsatz. Im Vergleich zum jüngsten 1:7 bei Bayer Leverkusen bietet Trainer Stefan Leitl insgesamt vier neue Akteure in der Fürther Startelf auf.

Bei den Berlinern nimmt Coach Urs Fischer drei Tage nach dem Ausscheiden aus der Europa Conference League gegen Slavia Prag sogar fünf Veränderungen vor. Der Ex-Fürther Paul Jaeckel darf dabei an seiner alten Wirkungsstätte in der Abwehr auflaufen. Der mit neun Saisontoren erfolgreichste Union-Stürmer Taiwo Awoniyi sitzt zunächst auf der Ersatzbank.