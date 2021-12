Grimmen

Verwirrte Frau fährt 220 Kilometer mit gestohlenem Auto

13.12.2021, 09:14 Uhr | dpa

Eine anscheinend verwirrte Frau ist mit einem gestohlenen Auto aus Hamburg mehr als 220 Kilometer nach Vorpommern gefahren und dort mangels Kraftstoff auf der Autobahn 20 liegengeblieben. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, gibt der Fall von Sonntagabend den Ermittlern in Grimmen (Vorpommern-Rügen) immer noch Rätsel auf. Die Fahrerin hatte am Sonntagabend erst die Polizei und dann den Abschleppdienst gerufen, da sie unweit von Tribsees mit dem Fahrzeug auf der Standspur der A20 stand - ohne Beleuchtung, Telefon, Benzin und wie sich später herausstellte auch ohne echte Papiere.

Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs brachte nicht den gewünschten Treibstoff, sondern schleppte den Wagen zur nächsten Tankstelle. Dort stellte sich heraus, dass die Frau weder Fahrerlaubnis noch einen festen Wohnsitz hat. Auch ihre Identität, zu der sie unterschiedliche Angaben gemacht habe, sei noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Das Auto war aber erst kurz zuvor von einem Autohaus in Hamburg als gestohlen gemeldet worden. Die Frau wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorerst festgenommen, der Wagen sichergestellt.