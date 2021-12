Aue-Bad Schlema

Dreierpack von Dovedan in Aue: 1. FC Nürnberg klopft oben an

18.12.2021, 15:48 Uhr | dpa

Der überragende Dreifach-Torschütze Nikola Dovedan hat dem 1. FC Nürnberg einen erfolgreichen Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Der Österreicher erzielte am Samstag beim 3:1 (2:1) beim FC Erzgebirge Aue alle Treffer für den "Club", der zum Rückrundenstart die 30 Punkte vollmachte und zunächst auf Platz drei vorrückte. "Ich freue mich natürlich darüber", sagte Dovedan zu seinem Dreierpack: "Noch glücklicher bin ich aber darüber, dass wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen können."

Dovedan traf vor leeren Zuschauerrängen im Erzgebirgsstadion in der 2., 22. und 81. Minute. Zwischenzeitlich hatte Jan Hochscheidt (8.) für die gut mitspielenden Auer den Ausgleich erzielt. "Er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat die Dinge, die wir ihm vor dem Spiel mitgegeben haben, gut umgesetzt. Er ist immer wieder in die Tiefe gelaufen", lobt Trainer Robert Klauß die Topleistung von Dovedan.

Der Offensivspieler erzielte das 1:0 nach einem zunächst abgewehten Eckball. Bei den Saisontoren vier und fünf des Offensivspielers war dann jeweils Stürmer Erik Shuranov der Vorlagengeber. Zum Kampf um die Aufstiegsplätze sagte der 27 Jahre alte Dovedan: "Die Tabelle ist sehr eng. Wenn du mal verlierst, bist du direkt Siebter, wenn du gewinnst gleich Dritter oder Vierter." Die Zielsetzung müsse auch im neuen Jahr lauten, "möglichst viele Punkte zu sammeln".

Nach dem rasanten Start mit zwei frühen Treffern entwickelte sich eine sehenswerte Partie, in der der "Club" das bessere Team war und dank der technischen Fertigkeiten immer wieder gute Chanceen hatte. Dovedan war stets gefährlich. Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger traf kurz vor der Pause noch den Querbalken.

Aue versteckte sich nicht, zeigte Moral und erarbeitete sich nach den Rückständen einige Möglichkeiten. Allerdings waren diese nicht so zwingend wie auf Nürnberger Seite. Ein Angriff saß schließlich. "Wenn man das Jahr mit einem Sieg abschließt, kann man zufrieden sein", resümierte Abwehrspieler Enrico Valentini nach dem Schlusspfiff.