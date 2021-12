Plauen

Rund 250 Menschen bei unangemeldeter Corona-Demo in Plauen

18.12.2021, 19:19 Uhr | dpa

Hunderte Menschen haben am frühen Samstagabend im sächsischen Plauen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Nach Angaben der Polizei waren rund 250 Menschen in der Innenstadt zu einer unangemeldeten Demonstration zusammengekommen. Ursprünglich war in Greiz im benachbarten Thüringen eine Demonstration geplant. Die Veranstalter hätten wegen der dortigen Polizeipräsenz dann aber zu einem Umzug ins nahegelegene Plauen aufgerufen, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Zwickau.

Die Menschenmenge habe sich beim Eintreffen der Polizei in Plauen rasch verteilt, erläuterte der Polizeisprecher. Wenig später sei nur noch eine kleinere Gruppe in der Stadt unterwegs gewesen. Ob es zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten kam, war am Abend noch unklar.

Nach der sächsischen Corona-Notfallverordnung sind derzeit wegen der hohen Infektionszahlen bei Versammlungen nur maximal zehn Teilnehmer erlaubt. Außerdem müssen sie sich an einem Ort aufhalten.