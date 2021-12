Saarlouis

Polizist mit Tode bedroht: Durchsuchung bei "Reichsbürger"

19.12.2021, 14:51 Uhr | dpa

Nach einer Todesdrohung gegen einen Polizisten haben saarländische Ermittler am Sonntag die Wohnung eines "Reichsbürgers" in Saarlouis durchsucht. Es seien IT-Geräte sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssten, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige soll am Samstag über eine Internetplattform die Tötung eines Beamten als rechtmäßig bezeichnet haben. Ein Zeuge habe die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Ein Haftbefehl liegt gegen den Mann derzeit nicht vor. "Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik als Staat und ihre Behörden ab.