Magdeburg

Deutsche Bahn und Post bleiben größte Unternehmen im Land

21.12.2021, 13:02 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn und die Deutsche Post sind weiterhin die größten Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt. Das geht aus einer Studie der Norddeutschen Landesbank zu den 100 größten Unternehmen hervor. Den am Dienstag veröffentlichten Daten zufolge arbeiteten bei der Deutschen Bahn AG knapp 7900 Beschäftigte, bei der Deutschen Post seien unverändert 5100 Menschen tätig gewesen. Auf den Plätzen drei bis fünf befänden sich mit der Ameos Gruppe mit Sitz in Aschersleben sowie den Universitätskliniken Magdeburg und Halle drei Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, hieß es. Alle drei hätten 2020 einen leichten Mitarbeiterzuwachs verzeichnet.

Insgesamt haben die 100 größten Unternehmen der NordLB zufolge rund 106.000 Menschen beschäftigt und damit ähnlich viele wie im Vorjahr, als es 106.500 gewesen seien. Die Umsätze der 100 größten Unternehmen seien im Berichtsjahr 2021 um insgesamt acht Prozent zurückgegangen. Der Gesamtumsatz habe sich auf 30,8 Milliarden Euro verringert. In erster Linie sei die Corona-Pandemie die Ursache für den Rückgang. Umsatzstärkstes Unternehmen sei erneut die Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH mit Sitz in Leuna gewesen, die einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro angegeben habe. Auf Platz zwei folge die Dow Gruppe Deutschland mit Sitz in Schkopau (2,2 Milliarden Euro Umsatz). Die Getec Energie Holding folge mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro auf Platz 3.

Befragt nach einer Prognose für das Geschäftsjahr 2021 hätten die gelisteten Unternehmen eine insgesamt optimistische Grundhaltung zum Ausdruck gebracht, teilte die NordLB weiter mit. "Die größten Unternehmen des Landes rechnen mit einem Umsatzwachstum von rund 7 Prozent und einem Beschäftigtenzuwachs von über 2 Prozent. Damit könnten die Rückgänge aus 2020 fast vollständig aufgefangen werden."