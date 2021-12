Flensburg

Operation nötig: Flensburgs Handballer ohne Johannessen

21.12.2021, 15:55 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den nächsten Spielen ohne seinen Rückraum-Akteur Göran Sögard Johannessen auskommen. Wie der Tabellenvierte am Dienstag mitteilte, wird sich der norwegische Nationalspieler wegen seiner Leistenbeschwerden einer Operation in Berlin unterziehen. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, steht noch nicht fest.

Damit steht SG-Trainer Maik Machulla vor dem Heimspiel der Flensburger am Mittwoch (19.05 Uhr/Sky) gegen die MT Melsungen wieder vor einer großen personellen Herausforderung. Immerhin steht Stamm-Linksaußen Hampus Wanne wieder zur Verfügung. Der Schwede hatte die beiden vergangenen Partien aus familiären Gründen verpasst.

Für den Flensburger Kreisläufer Johannes Golla sind die Nordhessen die "Wundertüte" der Liga. Spürbar sei aber der Einfluss des neuen Trainers Roberto Parrondo: "Seit er da ist, haben sie sich stabilisiert", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft über seinen Ex-Club, der aktuell den sechsten Tabellenplatz belegt.