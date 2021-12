Stuhr

Zum zweiten Mal rollender Weihnachtsgottesdienst

24.12.2021, 15:45 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie hat ein Pastor in Stuhr bei Bremen seinen Weihnachtsgottesdienst auf dem Anhänger eines Treckers gehalten. An Heiligabend fuhr das weihnachtlich geschmückte Gespann vier Stationen im Ort für eine jeweils etwa 20-minütige Andacht an. Pastor Robert Vetter las dabei die biblische Weihnachtsgeschichte und predigte kurz. Lieder und Glockengeläut kamen vom Band. Der Anhänger, eine ehemalige fahrbare Waldhütte, war als Krippe ausstaffiert. Schon zur ersten Andacht kamen bei Regen und kühlen Temperaturen gut 50 Menschen - mehr als erwartet.

"Mit Blick auf die Spanische Grippe ist so eine Pandemie nicht in einem Winter vorbei", sagte Vetter. Der rollende Weihnachtsgottesdienst habe schon 2020 großen Anklang gefunden. Außerdem sei die im Mittelalter gebaute Gemeindekirche St. Pankratius zu klein. Dort könne man "guten Gewissens" unter Corona-Bedingungen nur 80 Gottesdienstbesucher unterbringen.