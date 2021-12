Buxtehude

BSV klarer Außenseiter gegen Bietigheim

28.12.2021, 08:21 Uhr | dpa

Nach der zweimonatigen WM-Pause sehen die Handballerinnen des Buxtehuder SV ihrem Heimspiel gegen Bundesliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim mit einer Mischung aus Vorfreude und Enttäuschung entgegen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ist es am Mittwoch (18.30 Uhr) das erste Spiel in dieser Saison, bei dem keine Zuschauer zugegen sein dürfen.

"Das ist schmerzhaft für uns alle, auch wenn wir zu 100 Prozent hinter den Corona-Maßnahmen stehen", sagte BSV-Trainer Dirk Leun am Montag. "Die Fans haben uns sehr geholfen, zu alter Heimstärke zu finden. Gerade in so einem ungleichen Duell wie gegen Bietigheim hätten wir jeden Fan gebraucht", fügte Leun hinzu.

Dass sein der klare Außenseiter sein wird, daraus macht Leun keinen Hehl. Dennoch wünscht er sich einen mutigen und beherzten Auftritt seiner Mannschaft: "Wir wollen unbeschwert aufzuspielen, Spaß haben und versuchen, den Gegner ein bisschen zu ärgern."

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen unterdessen nach ihrem Erfolg gegen Oldenburg beim Tabellenletzten BSV Sachsen Zwickau am Mittwoch (19.00) im Abstiegskampf nachlegen. "Das Selbstvertrauen meiner Mannschaft ist groß, aber mir ist auch bewusst, dass es sich um ein 50-Prozent-Spiel handelt", sagte Trainer Dubravko Prelcec.