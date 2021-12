Stralsund

Eis an der Ostseeküste: Wärmere Temperaturen erwartet

28.12.2021, 11:59 Uhr | dpa

An der deutschen Ostseeküste hat sich im Zuge der frostigen Tage stellenweise Eis gebildet. Laut zweitem Eisbericht der Saison des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die Ostsee gab es lockeres Neueis im Wismarer Hafen und bei Schleswig. Auch in der nördlichen Zufahrt nach Stralsund und auf dem Peenestrom könne Neueis auftreten, hieß es am Montag. Ebenso gebe es Neueisbildung zwischen Hiddensee und Rügen, in geschützten Teilen des Greifswalder Boddens und im Stettiner Haff. Im Bodden südlich vom Darß und Zingst und im Peenestrom könne es stellenweise auch dickeres Eis geben.

Mit wärmeren Temperaturen, die sich ab Dienstag von Westen her ausbreiteten, werde auch das Eis allmählich verschwinden. Im Osten werde es sich etwas länger halten.