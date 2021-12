Buxtehude

Buxtehuder SV kann bis 2024 mit Abwehrchefin Süchting planen

28.12.2021, 13:46 Uhr | dpa

Liv Süchting hat ihren Vertrag mit dem Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Das gab der Club am Dienstag bekannt. "Liv hat nach ihrem Schritt zur Stammkraft in der vergangenen Saison in den letzten Monaten noch einmal einen deutlichen Entwicklungssprung gemacht. Sie reift immer mehr zu einer absoluten Leistungsträgerin", sagte Trainer Dirk Leun über die Abwehrchefin in seinem Team und ergänzte: "Sie ist hinten wie vorne eine wichtige Säule in unserem Spiel und dementsprechend glücklich bin ich darüber, dass Liv zwei weitere Jahre das BSV-Trikot tragen möchte."