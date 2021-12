Halle (Saale)

Bundesagentur für Arbeit: Neuer Chef für Regionaldirektion

29.12.2021, 11:28 Uhr | dpa

Markus Behrens wird zum 1. Januar 2022 neuer Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit. Der 48-Jährige übernehme den Vorsitz der Geschäftsführung von Kay Senius, der nach elf Jahren in dieser Position und nach 47 Dienstjahren in den Ruhestand gehe, teilte die Regionaldirektion am Mittwoch in Halle mit. Der in Torgau geborene Behrens war bereits Stellvertreter von Senius gewesen. Er war seit 1991 in diversen Positionen bei der Bundesagentur für Arbeit tätig.

Behrens sagte, es müsse nun um die Stabilisierung der von der Pandemie besonders betroffenen Branchen gehen. Das Instrument der Kurzarbeit habe sich dabei bewährt. Zudem sei die Fachkräftesicherung eine weitere große Aufgabe, ebenso wie der Strukturwandel sowie die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen mit Sitz in Halle steuert die Arbeitsagenturen in den beiden Bundesländern.