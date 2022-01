Halle (Saale)

Jahreswechsel: Toter Junge und ein Schwerverletzter

02.01.2022, 18:10 Uhr | dpa

Der zweite Jahreswechsel in der Corona-Pandemie ist aus Sicht der Polizei in Sachsen-Anhalt zwar relativ ruhig verlaufen. Allerdings gab es einige besonders erschütternde Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte rückten meist wegen Einbrüchen, Verkehrsunfällen und Streitigkeiten im privaten Bereich aus. Auch zu Bränden von Mülleimern und Briefkästen sowie gesprengten Automaten ist es den Angaben zufolge mehrfach gekommen.

Ein tragischer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem ein 14-Jähriger ums Leben kam, ereignete sich am Silvesterabend in Halle-Silberhöhe. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei von einem Auto angefahren worden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Fahrer des Unfallautos floh demnach mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig vom Ort. Die Polizei geht nun Hinweisen nach dem Auto nach. Am Neujahrstag seien bis in die Abendstunden Menschen, die sich im Umfeld des Unfallortes aufhielten, befragt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine wohl folgenschwere Verwechslung von Silvesterfeuerwerk hat einen 36-Jährigen im Harz die Hand gekostet. Der Mann zündete in der Silvesternacht in Zilly bei Osterwieck einen pyrotechnischen Gegenstand, der seiner Meinung nach aus der Hand gezündet werden konnte und Leuchtkugeln verschießen sollte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Entzünden explodierte das Erzeugnis in der Hand des 36-Jährigen und verletzte ihn schwer.

In der Spezialklinik des BG Klinikums Bergmannstrost in Halle musste ihm nach Angaben der Polizei die rechte Hand vollständig amputiert werden. Der pyrotechnische Gegenstand war wohl schon längere Zeit im Besitz des Mannes. Ob es sich um in Deutschland zugelassene Pyrotechnik handelte, konnte den Angaben zufolge bislang nicht vollständig geklärt werden.

Neben der Handamputation beschäftigten die Ärzte in der Spezialklinik für Handchirurgie und Brandverletzungen in Halle zwei Fälle, in denen Patienten einzelne Finger abgenommen werden mussten.

Insgesamt habe das erneute Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr aber die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt zum Jahreswechsel entlastet, sagte der Leitende Oberarzt der Spezialklinik des BG Klinikums Bergmannstrost, Cord Corterier, der Deutschen Presse-Agentur. Es habe im Vergleich zu den Jahren vor dem Verbot deutlich weniger kleine Verletzungen gegeben.

In der Landeshauptstadt Magdeburg rückte die Feuerwehr in der Silvesternacht zu 15 Einsätzen aus. Überwiegend seien dies Kleinbrände gewesen, ausgelöst durch Feuerwerkskörper, hieß es von der Feuerwehr. Unter anderem hatten im Westen der Stadt Unbekannte Sperrmüll und Müllcontainer in Brand gesetzt. Laut Polizei waren daran etwa 50 Menschen beteiligt. Diese hätten sich aber sofort entfernt, als die Einsatzkräfte eingetroffen seien.

Dass Raketen brandgefährlich sein können, zeigte sich in Wernigerode im Harz. Nach Zeugenaussagen flog ein Feuerwerkskörper am Freitag auf einen Balkon im fünften Stock eines Hauses, wie die Polizei mitteilte. Zunächst soll es zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Anschließend griff das Feuer den Angaben zufolge auf die Wohnung eines 22-jährigen Mannes über und zerstörte diese teilweise. Verletzt wurde niemand.

Für Verwunderung sorgte am Neujahrstag ein 48-Jähriger im Altmarkkreis Salzwedel, der betrunken und mit einem E-Bike der Marke Eigenbau unterwegs war. Eine Polizeistreife habe am Samstagabend im Gardelegener Ortsteil Jävenitz das dreirädrige Fahrrad mit Elektromotor auf der Straße fahrend entdeckt, teilte die Polizei mit. Das Mobil verfügte den Angaben zufolge über einen Gashebel am Lenker und konnte ohne die Anwendung von Körperkraft fortbewegt werden. Ein Versicherungsschutz bestand nicht. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz eingeleitet.

Im neuen Jahr ging es im Harz mit einem weiteren schweren Fall weiter. In Halberstadt wollte am frühen Sonntagmorgen ein Mann mutmaßlich eine schlafende Frau erwürgen. Der 58-jährige Beschuldigte sei erst in die Wohnung, dann in das Schlafzimmer eingedrungen, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er versucht, die Frau im Schlaf zu erwürgen, wobei sie erwachte und sich zur Wehr setzte. Die 51-Jährige konnte die Polizei verständigen, woraufhin der Mann floh. Wenige Stunden später wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Der Beschuldigte soll am Montag dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden.