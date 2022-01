Potsdam

Gegner von Corona-Maßnahmen demonstrieren wieder

03.01.2022, 20:09 Uhr | dpa

In Brandenburg sind zu Beginn des neuen Jahres die Proteste von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Impfgegnern landesweit fortgesetzt worden. Vielerorts waren Gegenaktionen angekündigt. In Potsdam hatte am Montag das Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" aufgerufen, den Gegnern der Corona-Maßnahmen nicht die Stadt zu überlassen. Die Demonstration startete am Brandenburger Tor und lief bis zum Nauener Tor. Zur Teilnehmerzahl machte die Polizei keine Angaben.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte auf einer Kundgebung zu den Teilnehmern, sie machten mit ihrer Anwesenheit deutlich, dass es nicht nur den Protest gegen die aktuellen Maßnahmen gebe. "Dass es nicht nur diejenigen gibt, die eine Impfung ablehnen, sondern auch diejenigen, die in der Impfung den Weg aus der Pandemie sehen", sagte er. Das Miteinander auf einer angemeldeten Demonstration zeige, dass es möglich sei, seine Meinung zu äußern, ohne gegen Regeln oder Gesetze zu verstoßen. Es sei auch ein Signal an sogenannte Spaziergänger, die sich über die Corona-Maßnahmen sorgen. "Ihr müsst nicht mit Reichsbürgern, Rechtsradikalen, dem III. Weg, der AfD oder anderen rechten Parteien spazieren gehen, um Eure Meinung zu sagen. Eure freie Meinungsäußerung schützt der Staat", betonte der Oberbürgermeister.

Insgesamt waren drei angemeldete Gruppen mit nach Polizeiangaben insgesamt mehreren hundert Teilnehmern unterwegs. Zum Teil habe es verbale Attacken gegeben, die Stimmung sei aber meist friedlich, so die Polizei am frühen Abend. In der Bilanz hieß es dann, ein Teilnehmer habe versucht, durch eine Polizeiabsperrung zu gelangen, sei aber daran gehindert worden. Daraufhin sei es zu einer versuchten Körperverletzung gegen einen Polizeibeamten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gekommen.

Die Teilnehmer eines "Lichterspaziergangs" hätten die erforderlichen Abstände nicht eingehalten und größtenteils keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, hieß es weiter. Die Polizei habe den Versammlungsleiter mehrfach aufgefordert, diese Regel durchzusetzen - doch ohne Erfolg. Dann habe sie die Auflösung der Versammlung angekündigt und die Teilnehmer seien gegangen. Gegen den Versammlungsleiter wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt; dieser kann ein Bußgeld zwischen 100 und 5000 Euro folgen.

In Cottbus zogen nach Angaben der Polizeidirektion Süd etliche hundert Menschen in einer nicht angemeldeten Aktion als sogenannte Spaziergänger durch die Stadt. Sie waren in kleineren und größeren Gruppen unterwegs. "Die Situation ist völlig entspannt", sagte der Sprecher. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Im Bereich der Polizeidirektion Süd wurden auch Corona-Proteste in Königs Wusterhausen und in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz bekannt.