Wetzlar

Mehrere Tausend Teilnehmer bei Demos gegen Corona-Politik

08.01.2022, 18:31 Uhr | dpa

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Hessen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Frankfurt gingen nach Angaben der Polizei bis zu 8000 Menschen bei einer angemeldeten Veranstaltung auf die Straße. Ein Sprecher sprach von einem friedlichen Verlauf der Demo. Nach Angaben der Stadt galten unter anderem Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot. Diese seien größtenteils eingehalten worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Knapp 2000 Menschen demonstrierten im mittelhessischen Wetzlar gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und gegen eine Impfpflicht. Gleichzeitig beteiligten sich etwa 500 Menschen an einer Gegendemonstration, wie es von der Polizei hieß. Einem Sprecher zufolge waren beide Veranstaltungen angemeldet. Es galten demnach Auflagen wie ein Mindestabstand zwischen den Teilnehmern und Maskenpflicht dort, wo dieser nicht eingehalten werden konnte.

Beide Veranstaltungen seien friedlich verlaufen. Bei der Demo gegen die Corona-Politik habe es einzelne Verstöße gegen das Abstandsgebot gegeben. Nach entsprechender Aufforderung sei dieses aber wieder eingehalten worden.