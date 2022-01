Idar-Oberstein

Aus Bach Geretteter in Idar-Oberstein gestorben

09.01.2022, 11:31 Uhr | dpa

Der aus einem Bach in Idar-Oberstein gerettete 51 Jahre alte Mann ist im Krankenhaus gestorben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Freitagmorgen waren mehrere Notrufe eingegangen, ein Mann treibe im Idarbach. Die Einsatzkräfte retteten den 51-Jährigen kurz darauf aus dem Wasser. Der Mann wurde in kritischem Gesundheitszustand ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Die Polizei sprach von einem tragischen Ereignis, nannte aber keine Einzelheiten. Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid gebe es nicht.