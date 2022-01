Essenbach

Atomkraftwerk Isar 2 nach Störung vorübergehend abgeschaltet

10.01.2022, 15:42 Uhr | dpa

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Niederbayern ist wegen einer technischen Störung am Sonntagmorgen vorübergehend abgeschaltet worden. Wie der Betreiber Preussen Elektra in Hannover mitteilte, gibt es ein Leck an einem Regelventil "im Speisewassersystem des sekundären Wasser-Dampf-Kreislaufs". Dadurch trete Wasserdampf aus, der aber nicht radioaktiv sei. Der Fehler könne aus technischen Gründen und wegen der Arbeitssicherheit nur im drucklosen Zustand der Anlage durchgeführt werden. Wie lange Isar 2 abgeschaltet bleibt, war zunächst unklar.

Das Kernkraftwerk in Essenbach (Landkreis Landshut) ist das letzte in Bayern, das noch nicht endgültig vom Netz gegangen ist. Es befindet sich seit 2017 im Rückbau und soll Ende 2022 endgültig abgeschaltet werden. An dem Standort sind den Angaben nach rund 500 Menschen beschäftigt. Zuletzt hat Ende 2021 das AKW Gundremmingen C im schwäbischen Landkreis Günzburg seinen Betrieb eingestellt.