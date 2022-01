Potsdam

Polizei: Mehr Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik

11.01.2022, 16:11 Uhr | dpa

Brandenburgs Polizei hat zu Jahresbeginn eine wachsende Zahl von angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Bestimmungen registriert. Allein vom Dienstag vergangener Woche bis Montag dieser Woche seien dem Polizeipräsidium insgesamt mehr als 134 Versammlungen mit thematischem Bezug zum Pandemiegeschehen bekannt geworden, teilte sein Sprecher Torsten Herbst am Dienstag in Potsdam mit. In der Woche davor waren es 110 Protestzüge.

Die Teilnehmerzahl lag nach groben Schätzungen der Polizei insgesamt bei etwa 30.000. Mehr als 1800 Polizisten waren demzufolge unterm Strich im Einsatz. Die Proteste verliefen nach Einschätzung des Polizeipräsidiums landesweit überwiegend friedlich.

Auch die Zahl der nicht angemeldeten Versammlungen nahm den Angaben zufolge mit 86 im Vergleich zur Vorwoche zu - da waren es 76. Laut Herbst wurden entsprechende Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gefertigt. Er wies noch einmal darauf hin, dass Versammlungen unter freiem Himmel mindestens 48 Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe der Versammlung bei der zuständigen Behörde angemeldet werden müssen.

Allein am Montag (10.1.) demonstrierten etwa 26.000 Corona-Kritiker und Gegner einer Impfpflicht bei 93 Versammlungen an 76 verschiedenen Orten im Land. 1000 Einsatzkräfte begleiteten die Proteste. Mehr als 60 Strafanzeigen wurden laut Polizei ausgestellt und rund 220 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die Sicherheitskräfte wiesen vor Ort die Versammlungsteilnehmenden darauf hin, die entsprechenden Regelungen zum Gesundheitsschutz einzuhalten, wie etwa das Tragen von Masken und die Einhaltung des Mindestabstandes, sagte Herbst. Wo das wiederholt nachweislich nicht befolgt werde, stelle die Polizei die Personalien fest und leite die Ordnungswidrigkeit an die zuständigen Ordnungs- und Gesundheitsämtern weiter.