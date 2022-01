Ilmenau

Tüftler aus Kronach gewinnen bei Ilmenauer Lego-Roboter-Liga

15.01.2022, 17:53 Uhr | dpa

Der Pokal des Roboter-Wettbewerbs "First Lego League" der TU Ilmenau geht an junge Tüftlerinnen und Tüftler aus dem bayerischen Kronach. Das Team "Robo Freaks" vom dortigen Frankenwald-Gymnasium habe mit seinem vollautomatischen Roboter aus Lego-Teilen am Samstag den ersten Platz für sich gesichert, sagte Jenny Gramsch vom Schülerforschungszentrum der Technischen Universität (TU), die den Wettbewerb ausrichtete. Der zweite Platz sei an ein Team aus Ilmenau gegangen, der dritte Platz an eine Gruppe aus Oberkochen.

Insgesamt acht Teams mit 51 Schülerinnen und Schülern zwischen 9 und 16 Jahren waren angetreten, um mit ihren selbstgebauten Robotern auf einem Feld von fast vier Quadratmetern Aufgaben zu erfüllen. Der Wettbewerb fand coronabedingt per Videokonferenz statt, jedes Team hatte sein eigenes Spielfeld.

"Der Wettbewerb will erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche mit MINT-Fächern beschäftigen", sagte Gramsch. Es gehe aber auch darum, dass sie langfristig in einem Projekt auf ein Ziel hinarbeiteten. Die Aufgaben seien seit August bekannt. Dieses Jahr sei das Transportwesen der Themenschwerpunkt gewesen. Die Aufgaben ähnelten sich jedoch jedes Jahr: "Die Teams müssen eigentlich immer irgendwas transportieren, auslösen, einfangen oder einparken." Mit den Themenschwerpunkten gehe es auch darum, dem Wettbewerb gesellschaftliche Relevanz zu geben.

In Ilmenau fand erstmals einer von etlichen Regionalwettbewerben der "First Lego League" statt. Das Siegerteam qualifiziert sich für die nächste Runde. Für Ende Mai steht dann das Finale für Deutschland, Österreich und die Schweiz in Paderborn auf dem Programm.