Cottbus

Corona-Demo mit 2500 Teilnehmern in Cottbus aufgelöst

17.01.2022, 20:01 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Cottbus eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit rund 2500 Teilnehmern aufgelöst. Für die nicht angemeldete Versammlung habe sich vor Ort auch kein Versammlungsleiter gefunden, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Montagabend zur Begründung. Daraufhin sei die Versammlung aufgelöst und die Teilnehmer zum Verlassen des Platzes aufgefordert worden. In einem Fall habe die Polizei wegen Widerstands Reizgas einsetzen müssen. Am Samstag war in Cottbus eine Corona-Demo mit rund 3000 Teilnehmern wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht aufgelöst worden.