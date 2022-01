Diez

Unfall mit Sattelzug: A3 in Richtung Frankfurt gesperrt

18.01.2022, 08:51 Uhr | dpa

Wegen eines Verkehrsunfalls bei Diez (Rhein-Lahn-Kreis) ist die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Der Fahrer eines Sattelzuges, auf dem Gefahrgut geladen war, kam aus zunächst unbekannter Ursache am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er sei erst hinter einer Schutzplanke an einem Strommast zum Stehen gekommen.

Die Fahrbahn könne erst nach Bergung des Gefahrengutes freigegeben werden, hieß es. Die Bergung des Sattelzuges werde voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Der Fahrer des Sattelzuges sei nur leicht verletzt. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.