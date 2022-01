Wismar

Insolvenzverwalter informiert Werften-Mitarbeiter

26.01.2022, 01:17 Uhr | dpa

Der vorläufige Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, wird am Mittwoch (09.00 Uhr) in Wismar die Mitarbeiter auf einer Versammlung über den Stand des Insolvenzverfahrens unterrichten. Auch an den beiden anderen Standorten in Warnemünde und Stralsund gibt es Versammlungen. Morgen hatte das Insolvenzverfahren vor zwei Wochen übernommen.

Bei den Veranstaltungen geht es möglicherweise auch um die Konsequenzen aus der Insolvenz des Hongkonger Kreuzfahrtkonzerns und MV-Werften-Eigners Genting sowie dem Rücktritt von Firmenchef Lim Kok Thay. Nach der Mitarbeiterinformation wollen Morgen, Werften-Geschäftsführer Carsten Haake, Betriebsrätin Ines Scheel und der IG-Metall-Vertreter Henning Groskreutz die Medien informieren.

Ein Knackpunkt der Verhandlungen ist die Möglichkeit, das zu 75 Prozent fertige Kreuzfahrtschiff "Global Dream" zu Ende zu bauen und auch einen Abnehmer dafür zu finden. Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer hatte am Dienstag gesagt, dass er weiter an die Fertigstellung des Schiffes glaube. Es gebe auch erste positive Reaktionen von beteiligten Finanzierungspartnern.