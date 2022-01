Greifswald

Pharmaunternehmen Cheplapharm verschiebt Börsengang

28.01.2022, 15:20 Uhr | dpa

Nur wenige Tage nach der Ankündigung des Börsengangs hat sich das Pharmaunternehmen Cheplapharm wieder anders entschieden. Anstelle einer Erstnotiz bis Ende März solle das Vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, teilte das Unternehmen am Freitag in Greifswald mit. Grund für die Entscheidung seien "derzeit ungünstige Marktbedingungen", nachdem die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen deutlich schwankender waren als zuvor. Der Gang an die Börse solle aber noch in diesem Jahr erfolgen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Das Unternehmen hatte zuvor einen Börsengang in Frankfurt noch im ersten Quartal geplant. Dabei strebte das Pharmaunternehmen einen Bruttoemissionserlös aus der Notierung neuer Aktien von rund 750 Millionen Euro an. Mit dem Geld wollte das Management Schulden zurückzahlen und neue Produkte und Produktportfolios erwerben.