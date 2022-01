Magdeburg

Magdeburg festigt Tabellenführung: 2:1 gegen Saarbrücken

29.01.2022, 20:50 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga drei wichtige Punkte eingefahren. Gegen Verfolger 1. FC Saarbrücken gab es am Samstagabend vor offiziell 14 316 Zuschauern ein 2:1 (1:1). Baris Atik (13.), Sirlord Conteh (47.) trafen für den Tabellenführer, Julian Günther-Schmidt (33.) glich zwischenzeitlich aus.

Beide Teams starteten mit derselben Elf wie auch in den Partien unter der Woche. Saarbrücken hatte die erste Chance, doch Julian Günther-Schmidt (4.) kam nicht zum Abschluss. Magdeburg suchte immer den schnellen Conteh und hatte damit Erfolg. Conteh legte auf den freien Atik, der ins leere Tor traf. Anschließend neutralisierten sich die Teams, es gab zahlreiche Unterbrechungen. Etwas überraschend schlenzte Günther-Schmidt den Ball zum Ausgleich ins lange Eck. Magdeburg hatte bis zur Pause noch einige Halbchancen, die jedoch im Abseits endeten.

Kurz nach Wiederanpfiff lief Saarbrücken in einen Konter der Gastgeber, den Conteh frei vor Daniel Batz zur erneuten Führung abschloss. Anders als noch in der ersten Hälfte kontrollierte der FCM danach die Partie, ließ Saarbrücken nicht zur Entfaltung kommen. Die eigenen Torchancen (58., 61., 90+2.) nutzte der FCM allerdings nicht zum 3:1 und musste so bis in die Nachspielzeit zittern.