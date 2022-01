Meppen

SV Meppen holt Mike Feigenspan vom KSV Hessen Kassel

31.01.2022, 18:15 Uhr | dpa

Der Offensivspieler Mike Feigenspan wechselt vom KSV Hessen Kassel zum Fußball-Drittligisten SV Meppen. Er hat einen Vertrag für ein halbes Jahr plus Option unterschrieben, wie der Verein am Montag mitteilte. "Er ist ein Stürmertyp, der enormes Tempo auf den Platz bringt und vorne flexibel einsetzbar ist", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann. Man habe sich entschieden, einen weiteren Angreifer in das bestehende System aufzunehmen und so das Offensivspiel zusätzlich zu verstärken, sagte Cheftrainer Rico Schmitt. In 13 Spielen in der Regionalliga Südwest erzielte er drei Tore.