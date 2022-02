Elsdorf

"Keine schlüssige Erklärung": 150 Flaschen Alkohol im Auto

11.02.2022, 10:23 Uhr | dpa

Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Mit 150 Flaschen Whisky und Wodka im Auto sind zwei Männer auf der Autobahn A1 im Kreis Rotenburg gestoppt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte am Vorabend bei Hatzte den Wagen aus Schleswig-Holstein kontrolliert. Im Polizeicomputer gab es zu den Insassen, 19 und 49 Jahre alt, mehrere Einträge wegen Eigentumsdelikten. "Die beiden Männer konnten zu dem Fund keine schlüssige Erklärung oder einen Eigentumsnachweis erbringen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Deshalb wurden die Flaschen nach Rücksprache mit einer Richterin beschlagnahmt. Die Männer bekamen eine Anzeige wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl.