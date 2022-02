Freiburg im Breisgau

Kohr in der Startelf: Mainzer Auswärtsspiel in Freiburg

12.02.2022, 15:04 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Dominik Kohr steht beim FSV Mainz 05 wie erwartet erstmals seit rund drei Monaten in der Startelf. Das geht aus der Aufstellung für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg an diesem Samstag hervor. Der 28-Jährige hatte nach seiner Oberschenkelverletzung mit einer Einwechslung beim 2:0 am vergangenen Wochenende gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein Comeback gegeben.

Bei den Freiburgern rückt Roland Sallai für Kevin Schade in die Anfangself. Es ist einer von zwei Wechseln, die Trainer Christian Streich im Vergleich zum 0:1 beim 1. FC Köln vornimmt. Zudem spielt Woo-yeong Jeong für Ermedin Demirovic von Beginn an.