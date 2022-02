Osnabrück

1:1 in Köln: VfL Osnabrück verpasst Sprung auf Platz drei

14.02.2022, 21:09 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst. Der Tabellenfünfte spielte am Montagabend nur 1:1 (0:1) bei Viktoria Köln. Sven Köhler glich in der 50. Minute die Kölner Halbzeitführung durch den bei Werder Bremen ausgebildeten David Philipp (30.) aus. Der 21-Jährige traf kurz vor dem Osnabrücker Ausgleich noch einmal den Pfosten (49.). Aber auch der VfL ließ in dieser spannenden und attraktiven Partie mehrere Chancen aus. Gerade in der letzten halben Stunde waren die Osnabrücker dem Sieg eigentlich näher als die Gastgeber - bis Luca Marseiler in der 89. Minute eine Riesenchance für die Kölner vergab.

"Beide Mannschaften haben sich alles abverlangt und einen riesen Fight geliefert. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt", sagte VfL-Trainer Daniel Scherning bei MagentaSport. "Ergebnistechnisch ist das vielleicht nur ein kleiner Schritt. Aber der kann sich später noch einmal größer anfühlen."