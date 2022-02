Darmstadt

Vier Verletzte nach Auffahrunfall bei Darmstadt

17.02.2022, 06:00 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3 bei Darmstadt sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 55 Jahre alter Autofahrer sei dort am späten Mittwochnachmittag auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Durch den Aufprall sei das vorweg fahrende Auto auf ein drittes Auto aufgeschoben worden. Der 55-Jährige sei nach der Kollision mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort noch mit einem weiteren Auto zusammengestoßen.

Alle Fahrer seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei weiter mit. Ein 52-Jähriger erlitt demnach schwere Verletzungen, die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.