Knüllwald

Lastwagen fängt Feuer: Brücke über Autobahn 7 gesperrt

18.02.2022, 13:29 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 7 bei Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) ist am frühen Freitagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Der 40 Jahre alte Fahrer habe das Feuer bemerkt und das mit Getränken beladene Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abgestellt, teilte die Polizei mit. Er sei nicht verletzt worden. Die A7 wurde in Richtung Kassel zunächst voll gesperrt, am Morgen wurde eine Spur wieder freigegeben. Die Polizei empfahl, den Bereich zu umfahren.

Durch das Feuer sei möglicherweise auch eine Brücke der Landstraße 3428, die an der Stelle über der A7 verläuft, beschädigt worden. Die Brücke zwischen den Orten Oberbeisheim (Gemeinde Knüllwald) und Sipperhausen (Gemeinde Malsfeld) sei zunächst gesperrt worden, teilte die Polizei weiter mit. Ein Statiker solle das Bauwerk im Laufe des Freitags begutachten. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Motordefekt das Feuer ausgelöst. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar.