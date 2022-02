Gemeinde Hörbranz

Pferde stürmen ohne Hochzeitspaar los

23.02.2022, 12:05 Uhr | dpa

Zwei Pferde sind in Österreich durchgegangen und mit der Hochzeitskutsche im Schlepptau losgestürmt - ohne das Brautpaar. Der Kutscher habe am Dienstag mit den Pferden vor dem Gemeindeamt in Hörbranz bei Bregenz auf die Hochzeitsgesellschaft gewartet, als die Tiere plötzlich lospreschten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Kutscher versuchte noch, die Tiere am Zaumzeug festzuhalten, stürzte und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Erst als die Kutsche gegen eine Straßenlaterne prallte, hielten die Pferde an.

Die Hochzeitsgesellschaft bekam von dem Ausriss der Pferde nichts mit, sie war noch im Gemeindeamt. Das verheiratete Paar sei später auf ein Auto umgestiegen, so die Polizei. Die Tiere blieben unverletzt.