Buxtehude

BSV will in Halle-Neustadt punkten: Luchse klare Außenseiter

25.02.2022, 08:17 Uhr | dpa

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV wollen nach der letzten Niederlage gegen die HSG Blomberg-Lippe Wiedergutmachung betreiben. Am Samstag (19.00 Uhr) tritt der aktuelle Fünfte der Bundesliga beim Tabellensechsten SV Union Halle-Neustadt an.

"Wir müssen unsere Enttäuschung über die unnötige Niederlage verdauen und versuchen, sie dann in positive Energie umzuwandeln", sagte Trainer Dirk Leun. Er warnte zugleich aber: "Halle-Neustadt hat das Hinspiel deutlich verloren. Sie haben also was gut zu machen und werden versuchen, sich die Punkte zurückzuholen."

Schlusslicht Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten ist ebenfalls am Samstag (19.00 Uhr) zu Gast bei Spitzenreiter SG BBM Bietigheim. "Für uns ist es ein Kampf David gegen Goliath", meinte Dubravko Prelcec. Der Trainer kündigte dennoch an ein couragiertes Spiel gegen den haushohen Favoriten an.