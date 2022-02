Eisenberg

Mehr als 18 geparkte Autos in Eisenberg zerkratzt

27.02.2022, 11:46 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben über das Wochenende zahlreiche geparkte Autos in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) zerkratzt. In zwei Nächten hintereinander beschädigten sie mindestens 18 Fahrzeuge im Stadtgebiet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Sachschaden wurde zunächst auf mindestens 10.000 Euro beziffert. Die Polizei bat betroffene Autobesitzer und Zeugen der Vorfälle, sich zu melden.