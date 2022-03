Schwerin

3G im Gastgewerbe ab Freitag und größere Veranstaltungen

01.03.2022, 16:55 Uhr | dpa

Ungeimpfte dürfen von Freitag an in Mecklenburg-Vorpommern wieder ins Restaurant gehen sowie in Hotels und Pensionen übernachten. Sie müssen jedoch einen Negativtest vorlegen, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) in Schwerin nach einer Kabinettssitzung sagte.

Bei Großveranstaltungen sind ab Freitag wieder mehr Besucher möglich, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte. Im Freien können den Angaben zufolge 75 Prozent der Plätze besetzt werden, maximal seien 25 000 Personen möglich. Für Hansa Rostock bedeute das ein Maximum von 21 500 Zuschauern im Station. Es gelte dabei 2Gplus.

Auch für die Kultur wurden Erleichterungen beschlossen. So können Theater, Konzerthäuser, Museen und Ausstellungen in den Corona-Stufen 2, 3 und 4 Besucher nach der 3G-Regel einlassen. Die Platzkapazitäten in den Theatern können zu 60 Prozent genutzt werden. Es gilt FFP-2-Maskenpflicht. Religiöse Zusammenkünfte können ohne Einschränkungen stattfinden, Klubs und Diskotheken ab Freitag wieder öffnen.

Mit den Erleichterungen setzt die Landesregierung einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 16. Februar um, obwohl die Infektionszahlen in MV noch sehr hoch sind, wie Oldenburg erläuterte. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, die Erleichterungen gerade im Tourismus seien ein wichtiges Zeichen an die Branche, auch mit Blick auf die Osterferien.