Potsdam

Bootsmotor im Autokofferaum: Mutmaßlicher Diebstahl

01.03.2022, 18:19 Uhr | dpa

Die Polizei in Potsdam hat einen Bootsmotor an einer ungewöhnlichen Stelle entdeckt: im Kofferraum eines Autos zweier mutmaßlicher Diebe. Ein Zeuge hatte am Dienstagmorgen beobachtet, wie die beiden Männer den Motor in der Nähe eines Liegeplatzes in den Kofferraum einluden, teilte die Polizei mit. Die herbeigerufene Polizei fand dort auch ein Boot, von dem der Motor gestohlen worden sein könnte. Die Ermittlungen, um diese Frage zu klären, laufen derzeit.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und der Bootsmotor sichergestellt. "Solche Delikte treten immer wieder auf, insbesondere dann, wenn Motorboote im Winter abgestellt sind und an Bootsplätzen weniger los ist", sagte ein Sprecher der Polizei. Um einem Diebstahl vorzubeugen, raten die Beamten, Motoren kostenlos durch die Wasserschutzpolizei codieren zu lassen. Die eingeschweißte Codier-Nummer im Motor schrecke potenzielle Diebe ab und helfe auch bei Ermittlungen, den Motor dem Besitzer exakt zuzuordnen.