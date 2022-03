16.03.2022, 21:12 Uhr | dpa

Beim Überqueren der Autobahn 3 an der Rastanlage Rohrbrunn ist ein Mensch von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwochabend kurz nach dem Unfall mit. Die A3 sei in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Warum die Person die Autobahn überquerte, war noch unklar - ebenso die Identität.