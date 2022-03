Bad Schandau

Zugverkehr im Elbtal wegen Bauarbeiten eingeschränkt

18.03.2022, 10:39 Uhr | dpa

Im Elbtal kommt es wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke Bad Schandau-Königstein zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die Deutsche Bahn erneuert auf der Strecke die Gleise, baut Dämpfer zur Lärmminderung ein und erneuert Brücken. Die Arbeiten sollen bis zum 12. Juni dauern, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Währenddessen falle jede zweite S-Bahn der Linie 1 zwischen Pirna und Bad Schandau aus. Als Ersatz fahren Busse. Zudem müssten Reisende veränderte Abfahrtszeiten beachten. Nach dem Ende der Gleisbauarbeiten steht eine Erneuerung der Oberleitung an. Zu den Auswirkungen will die Bahn später informieren.