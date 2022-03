Altenburg

Steinmeier beginnt Reise nach Thüringen

19.03.2022, 01:58 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag seine dreitägige Reise ins thüringische Altenburg begonnen. Bis Sonntag hat das Staatsoberhaupt seinen Amtssitz in die ehemalige Residenzstadt verlegt. Dort will er mit Bürgern ins Gespräch kommen und Misstrauen gegenüber politischen Instanzen abbauen. Steinmeier fuhr mit dem Zug von Berlin aus und trug sich als erstes ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Standarte des Bundespräsidenten wurde an seinem Hotel aufgezogen und ein Zimmer für seine Amtsgeschäfte eingerichtet.

Er werde sich die Stadt ansehen und viele Menschen treffen, sagte Steinmeier bei der Abfahrt. "Wir wollen auch Kontroversen hören, die in der Stadt bestehen." In der Kreisstadt in Ostthüringen hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen gegeben. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte bei einer Veranstaltung des Bundespräsidenten im Januar von E-Mails mit Drohungen gegen sich und seine Familie berichtet.

Steinmeier war am 13. Februar wiedergewählt worden und beginnt an diesem Samstag offiziell seine zweite Amtszeit. Die Fahrt nach Altenburg ist die erste einer Serie von Reisen unter dem Titel "Ortszeit Deutschland". Altenburg hat knapp 32.000 Einwohner und ist als Skat-Stadt bekannt. Das Kartenspiel wurde dort Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden.