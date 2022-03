Friedland

Wegen des Kriegs kein Friedland-Treffen in Prawdinsk

21.03.2022, 10:36 Uhr | dpa

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wird es in diesem Jahr kein Internationales Friedland-Treffen geben. Wie der Bürgermeister im mecklenburgischen Friedland (Mecklenburgische Seenplatte), Frank Nieswandt (Die Linke), am Montag sagte, wurde die im russischen Prawdinsk (Friedland in Ostpreußen) geplante Veranstaltung abgesagt. Der 5000-Einwohner-Ort liegt im Kaliningrader Gebiet und gehört der Partnerschaft der Friedland-Orte an. Der Ort war 1312 durch die Ritter des Deutschen Ordens gegründet worden und kam wie das Kaliningrader Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg zur damaligen Sowjetunion.

Laut Nieswandt gibt es zehn solcher Orte: Vier in Polen, drei in Deutschland, zwei in Tschechien und das russische Prawdinsk. Zuletzt hatten sich die Friedländer in der Niederlausitz in Südbrandenburg getroffen, wo der Verbund begründet worden war. In Deutschland ist Friedland in Niedersachsen mit rund 13.000 Einwohnern die größte Kommune dieses Namens.

Probleme machen mitunter Navigationsfehler: So fuhren vor wenigen Tagen sieben Busse mit Flüchtlingen die halb so große mecklenburgische Kleinstadt an, obwohl nur drei Busse angekündigt waren. Polizei und Feuerwehr halfen bei der Verteilung der Menschen und vermuteten, dass einige Busfahrer eigentlich nach Niedersachsen gewollt hatten.