Sonniges Wetter in Sachsen

22.03.2022, 08:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich am Dienstag erneut über einen wolkenlosen Himmel und viel Sonnenschein freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegt die Höchsttemperatur zwischen 15 und 18 Grad und in höheren Lagen zwischen 10 und 14 Grad. Den ganzen Tag über weht voraussichtlich ein schwacher Wind.

Die Nacht zum Mittwoch wird ebenfalls klar. Die Tiefsttemperatur liegt dann voraussichtlich zwischen minus einem und drei Grad. Frost ist vereinzelt zu erwarten.

Auch der Mittwoch wird nach der Prognose sonnig und wolkenlos. Die Höchsttemperatur liegt demnach zwischen 16 und 19 Grad und in höheren Lagen zwischen 12 und 15 Grad.