Potsdam

Woidke dankt Bürgern für Hilfe mit Ukraine-Flüchtlinge

23.03.2022, 11:42 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Bürgern des Landes für ihre große Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gedankt. "In Brandenburg kommen viele Menschen aus der Ukraine an. Verzweifelt, fahl und müde, Schrecken ins Gesicht gezeichnet", sagte der Regierungschef am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags zur Ukraine-Krise. "Mein Dank gilt allen, die den Menschen Unterkunft und Versorgung geben. Mein Dank gilt aber auch all denen, die den Menschen in Not mit Trost und Herzenswärme gegenüberstehen."

Brandenburg richtet sich auf die Ankunft von Zehntausenden Kriegsflüchtlingen ein. Daher forderten die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen SPD und CDU, Daniel Keller und Jan Redmann, die Bundesregierung erneut auf, die Länder bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen angemessen finanziell zu unterstützen. "Ehrenamtliche werden die Geflüchteten auf Dauer nicht versorgen können", sagte auch die Linke-Abgeordnete Andrea Johlige. Ihre Fraktion fordert eine Koordinierungsstelle in der Staatskanzlei, die auch als Ansprechpartner für Initiativen und Behörden dienen soll.