Magdeburg

Zahl der Psychotherapeuten im Land deutlich gestiegen

29.03.2022, 14:45 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Psychotherapeuten in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Während sich im Jahr 2011 noch 248 Therapeutinnen und Therapeuten um die psychische Gesundheit der Menschen im Land kümmerten, waren es im Jahr 2021 insgesamt 559. Das entspricht einem Plus von 125 Prozent, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Nicole Anger hervorgeht.

"Die Verdopplung reicht immer noch nicht aus, um den Bedarf zu decken, den wir haben", sagte Anger der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Wartezeiten für einen Therapieplatz seien weiterhin zu lang, zudem habe die Corona-Pandemie die Problematik noch verschärft. Die Linken-Politikerin fordert, dass noch mehr Kassensitze vergeben werden.

Bei der Verteilung der bereits praktizierenden Psychotherapeuten gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Während in Halle auf etwa 3000 Einwohner je ein Psychotherapeut kommt, sind es in den anderen Teilen des Landes zwischen 5700 und 6100 Einwohner pro Therapeut. Schlusslicht in der Statistik ist der Salzlandkreis.