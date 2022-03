Wetzlar

Mit Pappe beladener Lkw auf A45 in Brand

30.03.2022, 07:48 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 45 hat ein Lkw, der mit Presspappe beladen war, gebrannt und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Fahrzeug geriet in der Nacht zum Mittwoch zwischen Wetzlar Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) in Vollbrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Fahrer habe den Auflieger rechtzeitig abkoppeln und sich in Sicherheit bringen können.

Wegen der Ladung sei das Feuer nur schwer zu löschen gewesen. Noch am Morgen habe das Fahrzeug geraucht. Die Autobahn sei zwischenzeitig voll gesperrt worden. Es entstand ein kilometerlanger Stau, auch auf der B49, wie der Sprecher sagte. Gegen 7.30 Uhr war die Autobahn in Richtung Nord nur einspurig befahrbar. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. Auch die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst nicht bekannt.