Schwerin

Ministerpräsidentin Schwesig nennt Putin "Kriegsverbrecher"

30.03.2022, 15:40 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat an ihrem ersten Arbeitstag nach sechswöchiger Krankheit den Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt und Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher genannt. Der russische Präsident habe alle getäuscht, sagte Schwesig am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur in Schwerin. Die sicher geglaubte Stabilität in Europa sei durch den brutalen Angriff auf die Ukraine zerstört worden. "Dieser Krieg muss sofort gestoppt werden", forderte sie. Für die Menschen in der Ukraine sei die Situation dramatisch. "Die Bilder bedrücken und bewegen mich."